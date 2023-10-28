近日外界批評漁電共生，並指出文蛤養殖地上蓋滿光電板，漁業署表示，未來的能源朝向綠能發展，各界都認同的方向。漁業署秉持行政院綠能發展的能源政策，以「養殖為本，綠能加值」為主軸，不會犧牲農地與環境，並創造環境、養殖產業、綠電能源三贏。

漁業署說明，漁電共生案場設置，為經濟部透過環境社會檢核機制，將沒有影響環境、社會議題的區位，會同農業部公告為先行區、優先區及關注減緩區，在才能設置漁電共生案場。為確保漁電共生案場營運後所需的養殖技術，已由農業部水產試驗所組成技術輔導團隊，就發生養殖物不明原因死亡，協助釐清原因，並適時提供養殖技術輔導。

漁業署說明，為確保養殖產業的人才永續，政府已有訂定公版契約，由農業部及經濟部共同要求地主、原承租養殖戶及光電業者落實履行三方契約，以確保原有養殖者權益。另結合太陽能電板適當的鋪設，可以因應強降雨、低溫等極端氣候，及防止外界帶來的疫病問題，穩定養殖生產環境，確保收益。

漁業署指出，為避免真種電假養魚，已提供「漁電共生案場養殖事實查核參考依據」予各地方政府查核養殖事實。