參加聯誼的單身男女同遊府中商圈萬聖節活動。（新北市民政局提供）

新北市民政局今（28）日在板橋深福市民活動中心舉辦今年最後一場單身聯誼活動「萬聖魅影情迷派對」，參加者透過互動遊戲認識彼此，也變裝參加「府中奇幻城」體驗節慶熱鬧氣氛，共度歡樂時光，最後共14對好感度配對成功，延續幸福故事。

民政局表示，新北配合人口政策，辦理單身聯誼活動邁入第11個年頭，透過多樣性且免費的主題活動，提供官方平台讓單身的市民朋友能安心的認識新朋友。今年前6場再創佳績，共356位參加，92對好感度配對成功，配對率高達51.69％。

今天共有60位單身男女變裝出席，在充滿萬聖節的氣氛下聯誼，可愛有趣的dress code讓對方留下深刻的第一印象，透過團體互動遊戲打破彼此陌生；接著同遊府中商圈「府中搞什麼鬼」，為活動增添樂趣。最終配對環節，14對男女互有好感配對成功。

民政局表示，市府近5年累計辦理22場主題式單身聯誼活動，受惠單身男女1412位，希望擴大單身朋友生活圈，更進一步打開愛情大門。