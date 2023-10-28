中華企業射箭聯賽5年分項冠軍最終結果出爐，新濠建設稱霸混雙、女團，和拿下女單、男團的彰化銀行同為大贏家，男單則是寒舍集團保住榮耀。

率先登場的女單上演亞運國手對抗，彰化銀行邱意晴7：3擊敗新北凱撒雷千瑩，男單同是亞運中華隊內戰，寒舍集團魏均珩和新北凱撒戴宇軒一路激戰到加射，而且都射出9分箭，最後由魏均珩以靶心距離取勝，為總共晉級3項的寒舍集團留下一席勝利。

混雙又是延長賽分勝負，新濠建設彭家楙/洪晟皓加射拿到17分，一分之差比下新竹市愛山林吳宜霈/林子翔，雖然無緣季後賽，卻在分項賽討回顏面，緊接出賽的女團更是後段加溫，施孟君/田文慈/劉詩翎聯手，直下2局甩開寒舍集團糾纏，以6比2脫穎而出。

施孟君在第一箭和最後一箭都射出10分，有趣的是，原本擔任第一棒的她，最後一局卻負責第3、4支箭，原因是學姊劉詩翎突然想要換個節奏，「想說好像可以，讓她射第1箭跟最後的第6箭，我在中間穩穩發揮，不會差太多。」今天國立體大射箭場風勢稍強，幾乎每位選手都受到影響，正在此就讀三年級的施孟君坦言，自己也一度抓不太到風，「有一段箭左、右跳，進不去。」她也補充每到這季節，風就會開始出現，幾乎年年大同小異。

施孟君前天剛從台南全運會帶回女單銅牌，卻說出發前原本沒預計會一路晉級，「狀態沒有很理想，動作上有點遲疑。」最後是靠著想法轉念，一場一場拿下，甚至淘汰了同屬新濠建設的彭家楙，「蠻意外能打敗學姊，平常她都穩穩的，應該運氣成分比較多，都差一分。」

最後進行的男團變成總冠軍賽的前哨戰，2隊各取2局的情況下，又要比到加射，彰化銀行鄧宇成/吳昱明/楊凱涵最後以25比22，比下例行賽只輸過一場的寒舍集團，也為稍後在總冠軍賽的短兵相接先下馬威。