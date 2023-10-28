合體禿子、漢子！盧秀燕讚侯友宜「唯一通過考驗」 已證明「2能力」勝任總統 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜於今（28）日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等大咖全都到場，漢子、禿子、燕子再度合體營造大團結氣勢。盧秀燕強調，下一任總統要能夠轉危為安、化國家危機為轉機，而侯友宜是4位總統候選人中，唯一一位有經過考驗的人，在南非武官脅持案的經歷，已經證明侯友宜有化危機為轉機的能力，也證明侯友宜死都不怕一定會保護人民的決心。

盧秀燕表示，民進黨在中央執政都亂搞，讓國家可能會有戰爭，讓年輕人的兵役要從4個月延長到1年，中共的戰機每天擾台，但民進黨政府完全無法阻止。

盧秀燕指出，下一任總統很重要，要有能力轉危為安，保護人民，歷史上很多國家發生戰爭、國家有難時，很多領導人會擺爛、落跑，現在大家要思考，現在檯面上的總統候選人，有誰可以讓台灣化危為安、保護人民；其他候選人她不清楚，但是她可以為侯友宜做保證，因為侯友宜已經用他的前半生為國家、人民出生入死。

盧秀燕也提起民國86年的南非武官脅持案，當時侯友宜冒著生命危險、不怕死，進到官邸跟歹徒陳進興談判、搶救人質，當時侯友宜是赤手空拳進到最危險的地方。但是侯友宜沒畏懼、沒害怕，出生入死、不怕死，只為保護民眾保護人民，進去之後，侯也用冷靜和智慧讓陳進興冷靜下來，經過長時間安撫、談判後，化危為安，讓陳進興同意釋放人質。

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕也出席造勢晚會。（袁庭堯攝）

盧秀燕強調，總統要能夠化危為安、化國家危機為轉機，而侯友宜唯一一位有經過考驗的候選人，其他候選人沒有經歷過國家社會的危機，現在嘴上都會說愛台灣、有能力處理，但4組候選人中，只有侯友宜經過考驗，證明自己有化危機為轉機的能力，也證明自己死都不怕，一定會保護人民。

盧秀燕也向高雄市民喊話，為國家、為自己、為人民安全，從現在開始一定要支持侯友宜，支持能保護國家人民的侯友宜。

今日造勢活動邀請前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫執行長柯智恩，以及國民黨現任縣市首長，包含台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴都將輪番登台助講，向高雄的好朋友強力推薦國民黨總統參選人侯友宜。