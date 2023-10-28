美國總統拜登為本週對敘利亞東部的美國空襲，提出法律正當性，稱這些行動是因美國軍隊遭到的一系列無人機和火箭襲擊的合法回應。唯本報先前報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）和敘利亞外長過去不斷重申，要求美軍離開敘利亞且不要在偷石油，而美國及聯合國則不斷強調敘利亞境內「沒有美軍」 。

綜合《俄羅斯今日》（RT）28日報導及本報先前報導，本週五（27）發布的致美國國會議員的信中，強調，這些空襲行動符合總統的戰爭權力，並是對本月對伊拉克和敘利亞的「對美國人員和設施的多次襲擊」的回應。

拜登說：「根據我的指示，26日（四）晚間，美國軍隊對敘利亞東部的設施進行了針對性的打擊」並補充說，這些空襲打擊了伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其「附屬團體」所屬的地點。

信中繼續說明，這些打擊「旨在建立威懾，並以限制升級風險和避免平民傷亡的方式進行」，將其描述為「必要且相稱。」

五角大廈首次在星期四晚上宣布了這一軍事行動，稱該任務是「自衛性的」旨在「僅僅保護和捍衛伊拉克和敘利亞的美國人員」美國空軍准將賴德（Pat Ryder）後來表示，美國戰機擊中了靠近邊境城鎮的武器和彈藥庫，聲稱「2個設施都被摧毀」。

國安會發言人柯比（John Kirby）指出官員仍在審查此次行動，但他警告稱，美國軍隊將「毫不猶豫地採取進一步的行動，進行自衛。」

根據美國中央司令部（CENTCOM）的數據，自10月17日以來，這2個國家的美國基地已遭受不少於16次襲擊。在此期間，有幾名士兵受傷，還有1名民間承包商在1次襲擊中因心臟病發作而死亡。

目前約有1000名美國軍隊部署在敘利亞，占據著關鍵的油田和幼發拉底河的渡口，並得到一支由庫德人領導的民兵的支持。敘利亞政府一再抗議他們的存在違反國際法。

華盛頓已對不斷升級的緊張局勢作出重大軍事部署，包括在地中海部署兩個航母打擊群，在以色列沿海附近運載2000名士兵的兩棲攻擊艦，以及向中東某些不公開位置派遣了900名其他士兵。美國官員表示，這些舉措旨在加強該地區的「部隊保護」並阻止外部行為者參與加薩戰爭。