台中市政府運動局與中華民國迷你足球協會合作辦理「112年度國民小學迷你足球賽」，28日在台中市府廣場熱鬧開踢，吸引31隊約300名小朋友踴躍參與，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，為足球小將們加油打氣，期許發揮團隊合作精神，透過足球運動盡情展現熱情與活力。

李昱叡局長表示，本屆賽事舉辦各縣市預賽及全國總決賽，分為U6組以及U8組，賽事以趣味為主、競技為輔，希望帶動幼童開心玩球，預賽各組冠軍隊伍將會選出1位單場MVP，同時第一名球隊將晉級11月份的全國總決賽，與來自全國各地的精英球隊同場交流。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業指出，氣墊式迷你足球場，強調安全無邊界及為孩童特製，在小球員享受踢球之餘，家長也能安心，同時將規則簡化，讓孩童簡單理解規則並引起學習動機，從趣味的交流中，養成團隊合作精神，體會運動帶來的成就感。

運動局表示，近年台中各級足球隊奪下多項冠軍，台中市男足代表隊更於今年全運會締造3連霸輝煌紀錄；此外，市府投入15.1億元的台灣首座「台中市國際足球運動休閒園區」已於今年4月開工，另西屯11人制足球競賽場也力拚年底完工，未來台中重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並可調撥出10座8人制，可供訓練及賽事使用，市府持續優化足球環境，扎根人才培養，提升台灣足球的實力與國際接軌。

運動局指出，台中市首度引進深受親子喜愛的「迷你足球」，也連年舉辦相關足球活動，使足球發展向下扎根，今年陸續辦理「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽」、「安聯小小世界盃」，今年底前也將舉辦「海線盃足球嘉年華」，持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球運動的友善運動城市。