高雄市岡山區介壽東路於10月26日發生一件死亡交通事故，26歲泰籍男子阿萬逕自逃離現場，警方已於26日深夜逮捕阿萬到案。且警方在調查過程中發現，雇用阿萬的木材行老闆67歲黃姓男子竟是通緝犯。警方已經於27日深夜11時許在桃園龜山區一間汽車旅館逮人。

泰籍男子阿萬日前因為沒有注意後方來車，拉開車門導致機車乘客摔落，被後方的曳引車追撞死亡。警方對此擴大調查，發現雇用阿萬的木材行老闆黃姓男子竟然是一名通緝犯，涉嫌侵占、商業會計法及詐欺等3案被高雄地院與彰化地檢署通緝。

警方調查後發現黃男在事發後已逃至台北，且一路上不斷變換交通工具四處逃竄。警方針對黃男可能逃逸路徑、藏匿處逐一掌握，最後通報林口分局協助，在桃園市龜山區的某間旅館內成功逮捕黃男。

黃男為躲避查緝，遇警方開單時竟謊報哥哥的資料，但仍被警方識破。警方訊後，28日依偽造文書、就業服務法與侵占、詐欺等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。