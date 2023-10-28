犯嫌駕駛贓車，在中壢區五星路上衝撞民宅圍牆和警車後，立即被員警逮捕歸案。（圖／警方提供）

桃園中壢1名竊嫌下午開著贓車被員警攔查，他拒檢還衝撞員警，導致1名員警受傷，經通報攔截圍捕後，最終在五星路上因衝撞警車後自撞民宅圍牆而遭逮，目前警方偵辦中。

桃園中壢1名竊嫌下午開著贓車被員警攔查，他拒檢還衝撞員警。（圖／警方提供）

犯嫌駕駛贓車，在中壢區五星路上衝撞民宅圍牆和警車後，立即被員警逮捕歸案。（圖／警方提供）

據了解，今（28）日下午16時許，桃園市中壢分局員警在中壢區環北路攔查1部藍色失竊小貨車，小貨車駕駛拒絕攔查，衝撞警車造成1名員警受傷送醫，員警立即通報攔截圍捕，事後該名犯嫌駕駛贓車，在中壢區五星路上衝撞民宅圍牆和警車後，立即被員警逮捕歸案，全案由中壢分局興國派出所調查中。

中壢分局表示，興國派出所巡邏員警於今28日16時許發現一輛失竊自小貨車，立刻通報線上警網攔截圍捕，最終順利在三民路一段一帶將55歲陳姓竊嫌逮捕。圍捕過程中因陳嫌衝撞造成2輛巡邏車毀損及2名員警手部有輕微擦挫傷。

警方將陳嫌逮捕後，在他隨身包包內查獲毒品海洛因1小包及針筒，全案訊後依竊盜、毒品及妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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