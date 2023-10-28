近年來實境秀節目越來越夯，各國都有推出不同題材的內容，香港實境節目《無制限探險隊》向來以極限跳戰風格聞名，甚至請來醫師陪同錄影，以防萬一。但《無制限探險隊》近日播出的內容竟差點鬧出人命，導演中彈急救血腥畫面全曝光，讓收看節目的網友全看傻。

綜合港媒報導，《無制限探險隊》節目組最新一集內容是製作團隊前進南非，挑戰野外生活，了解到當地槍枝氾濫和高犯罪率，請來專家要挑戰真人穿防彈衣做實驗；導演穿上有加裝防彈鋼板的防彈衣，在被射擊後還笑說「沒有什麼感覺」。

導演中彈流血急救畫面全播出，引起廣大網友熱烈討論。（圖／摘自Viu TV Instagram）

導演想要增加節目效果，竟主動開口要在沒有鋼板保護下被射擊，起先還自信地說，「如果受不了會舉手喊停」，怎料，射擊手一開槍導演馬上痛到倒地翻滾，脫下防彈衣後肉眼可見子彈卡在肉裡面；而導演也被緊急送醫，但節目播出時竟把他流血急救畫面全播出，誇張尺度掀起熱烈討論。

儘管受傷的導演很滿意節目播出的效果，但廣大網友都直搖頭，「這是在玩命欸，小朋友不要看」、「太危險了吧，拍節目不用賭上性命吧」、「很敬佩他，但真的不用這樣」。

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