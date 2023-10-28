以色列軍方聲稱地面部隊攻入加薩走廊，並公布畫面。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的戰爭7日爆發已持續22天，至周六（28日）進入第4周。以色列國防軍證實，地面部隊進入加薩北部「擴大行動」，搭配空、海強大火力襲擊，暗示日前多次提及的陸戰攻勢已展開。哈瑪斯誓言全力對抗。外媒描述，在邊境聽見加薩傳來的爆炸聲幾乎沒停過；加薩民防當局稱已有好幾百棟建物遭摧毀，炸毀的民宅更多。

加薩走廊周五深夜至周六凌晨再度遭到以軍強力空襲，殘酷戰火光照亮夜空。綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）周六證實，周五晚間派出的地面部隊已進入加薩走廊北部，「仍在地面戰場持續作戰」，無人傷亡；軍方已殲滅哈瑪斯好幾名指揮官，其中1人是7日屠殺行動「要角」。

哈加里證實，戰爭發生以來，軍方已通知「以軍331名陣亡士兵與229名人質」的家屬；讓人質平安歸來仍是以色列「最高努力目標」。除了加薩戰線，哈加里說，以軍也襲擊北方黎巴嫩真主黨軍事設施，回敬真主黨對以色列的攻擊。

以軍28日持續強力空襲加薩走廊，濃煙密布。

以色列國防軍發言人28日證實部隊進入加薩走廊北部。

哈加里說，以色列周六會擴大對於加薩走廊的人道援助，允許卡車載運飲食藥物進入加薩。這表明狂轟濫炸可能會稍加暫停，至少加薩靠近埃及邊境可望獲得喘息。

哈瑪斯軍事派系卡薩姆旅（al-Qassam brigades）周六稍早表示，在加薩東北部城鎮貝特漢諾（Beit Hanoun）、中部布賴吉（Al-Bureij）地區與以軍交戰，「卡薩姆旅與所有巴人反抗武力做了萬全準備，全力對抗侵略、擊退來犯者」。

加薩走廊南端靠近埃及邊界的拉法市（Rafah）街頭，許多巴勒斯坦人28日走在建物遭以色列炸毀的街頭尋找避難場所。（美聯社）

加薩走廊南部甘尤尼斯難民營附近周四（26日）遭以色列空襲，居民逃命。

哈瑪斯轄下民防部門向法新社表示，以軍連夜空襲加薩，好幾百棟建物摧毀，「還有數千間民宅毀損」，猛烈轟炸「已改變加薩北部地貌」。

以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）是本月7日遭到哈瑪斯突襲的屯墾區之一，靠近加薩走廊邊境，各家媒體記者近日群集於此。在史德洛特的BBC記者表示，周六當天爆炸聲「幾乎持續不斷」，包括空襲與砲擊，加薩北部也傳來機槍掃射聲。

加薩走廊幾乎完全停電。至當地時間周六上午，網路、電話已中斷超過12小時，電信業者與巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示這是以色列轟炸造成的結果。世衛表示，停電導致救護車無法馳援傷患，世衛也連繫不上加薩地區的工作人員與衛生機構。哈瑪斯轄下的加薩衛生當局周五發布數據稱，累計已7326名巴勒斯坦人喪生。