民眾黨總統參選人柯文哲今晚在高雄舉辦簽書會，恰巧國民黨總統參選人侯友宜與他相隔5公里在高雄市議會旁舉辦造勢活動，而柯文哲一上台就表示「其實這場選舉到現在，我們也沒辦什麼造勢、廣告也買得很少」，似乎是向侯友宜隔空叫陣。

柯文哲今晚在高雄大遠百誠品書店舉辦簽書會，現場湧入不少粉絲，而主持人一開場就開玩笑地說「今天沒有媒體聯訪，所以應該是你最輕鬆的一場」，沒想到柯文哲一開口就嚇呆眾人，表示「其實這場選舉到現在，我們也沒辦什麼造勢、廣告也買得很少，就是靠大家的支持，還能維持一定的聲量」，讓人不免懷疑否是在隔空開酸今晚在鳳山辦大造勢的侯友宜。

柯文哲在致詞時也自曝，前一陣子美國國務院退休的官員來台訪問他，在選舉過程中會不會受到大陸假新聞的干擾，柯文哲直接了當表示「一定會」，他說，以前在設計城市時，堤防一定要高、抽水機一定要強，來抵抗淹水，可是後來面對極端氣候的時候我們就要改變，現在在設計城市時有一個專有名詞，叫做「韌性城市」，概念不是城市不淹水，而是淹水傷害不會太大。

所以他認為，面對假新聞或是網軍側翼以及名嘴的攻擊時，若國民的水準夠高，它並不會造成太大的影響，這才是真正的目標，跟看醫生一樣，若要環境完全無菌太難，而是環境有細菌也會因為你的免疫力活得好好的。