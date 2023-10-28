民進黨高雄市立法委員趙天麟遭到爆料與大陸女子外遇，之後他立刻宣布退選，而民進黨宣布由高雄市議員黃捷接棒，參選第6選區立委，對此，高雄市長陳其邁表示，距離投票剩下70天，時間非常緊迫，對手其實也不弱，因此希望她能夠在最短的時間，很謙虛的傾聽民意，趕快加緊衝刺。

陳其邁今晚出席萬聖節大遊行時，接受媒體訪問，被問到黃捷出戰高雄市第6選區立委，他表示，要特別感謝郭建盟跟黃文益議員，能夠相讓、相互成就，團結顧大局，也要特別感謝委員趙天麟。

陳其邁也說，議員黃捷過去在很多社會改革的議題裡面，像環保、永續、人權以及性平的議題，都非常關注，希望剩下70天的時間，還要更努力，因為對手其實也不弱。也希望大家共同的努力，時間真的也是非常急迫。另外，我想黃捷議員本身也非常的客氣、謙虛，我們也希望她能夠在最短的時間，很謙虛的傾聽民意，趕快加緊衝刺，