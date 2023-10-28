2023 FIBA3X3台北挑戰賽28日在中正紀念堂民主大道開打，下午率先進行的資格賽A、B組分別由日本琦玉ALPHAS EXE與台中宏佳火雞取得小組賽資格，小組賽四組共12支球隊將在28日賽程結束後取得八強資格，29日進行單淘汰賽制，爭奪此次2023 FIBA3X3台北挑戰賽冠軍頭銜。

開幕典禮邀請10國、16支球隊一同踏上台北中正紀念堂前的頂級3X3球場，此次挑戰賽場地比照FIBA3x3高標準來執行，配合燈光音響、現場MC與DJ，以奧運及世界盃相同等級的賽事場地，提供給選手和所有觀眾最好的3x3賽事娛樂體驗。

開幕典禮中也邀請到台北市議會戴錫欽議長、台北市體育局蔡培林副局長、體育署訓輔委員葉秭翎委員、中華民國籃球協會張承中副秘書長出席，其中台北市議會戴錫欽議長代表致詞，歡迎世界各隊列強來到台灣享受此次賽事， FIBA3x3挑戰賽是僅次於FIBA3x3大師賽等級的賽事，也是在台灣所舉辦的最高層級FIBA賽事，預祝所有選手表現精彩。

晚間進行的小組賽事中有世界排名第2的維也納(奧地利)、第5的阿姆斯特丹(荷蘭)、第9的烏蘭巴托(蒙古)，還有前20名的普林斯頓(美國)、杭州(大陸)及馬里湯波列(立陶宛)，我國則由ABSOLUTE3x3聯盟隊伍代表出戰，其中有亞運3x3金牌得主余祥平領軍的彰化中華培訓、旗津隊、台中宏佳火雞將參與小組賽，帶來高水準的3x3對抗。

本次賽事總獎金高達5萬美金，冠軍可獨贏2萬美金，前兩名的隊伍可以取得11月在巴林舉辦的麥納麥大師賽的參賽資格。FIBA3X3台北挑戰賽也是攸關奧運FIBA3x3積分系統10月底封關前的最後一場重要的賽事，各隊一定會用盡全力爭取最好的成績及積分。