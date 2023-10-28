中興大學研究團隊與沛美生醫在2021年發表「普洱漱口水」，以普洱茶湯富含咖啡因、兒茶素及水解型鞣酸單寧－消脂素，漱口防齲齒的效果相當好。今天再度發表「漱口水粉」，只要加入水中就成「普洱漱口水」，強調攜帶便利、減少塑膠容器，打破傳統漱口水使用習慣，為口腔保健跟茶葉市場打開新路。

市面上漱口水常見酒精、氟化物及抗菌劑等成分，漱口時造成灼燒感及口乾等不適。中興大學教授曾志正研究團隊與沛美生醫共同研發，以普洱茶加入淺焙台灣四季春烏龍茶（熷茶），研發天然口腔保健的「熷茶普洱漱口水」，於2021年發表在《牙醫科學期刊》(Journal of Dental Sciences)，今天再發表「熷茶普洱漱口水粉」，大幅增加茶葉的實用性和銷售量。

曾志正團隊研究發現，蛀牙菌附著聚集於牙齒，形成一層生物性薄膜將造成齲齒，研究發現普洱茶中的特殊機能性成分水解型鞣酸單寧（消脂素）能防止蛀牙菌聚集，也能留下回甘清甜口感。

沛美生醫總經理廖曼華表示，傳統漱口水攜帶不便利、外銷貨運成本高，為大量外銷需求，再與中興大學化學系教授賴秉杉的衍生公司寶泓生醫合作，開發出「極緻活性凍存技術」將「熷茶普洱漱口水」的生物活性物質，藉由凍晶球包覆方式急速封存，避免溫度破壞活性，研製成「熷茶普洱漱口水粉」，只要再加入水中就是「熷茶普洱漱口水」。

沛美生醫表示，「熷茶普洱漱口水粉」不但攜帶便利，又減少塑膠瓶器使用，節省運輸成本，再增加茶葉產業的發展跟多元應用，打破傳統漱口水使用習慣，為口腔保健跟茶葉市場開出一條新路。