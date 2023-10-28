【LIVE直播】藍營大咖齊聚相挺！ 侯友宜高雄造勢大會｜2023.10.28 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕也出席造勢晚會，韓國瑜提到日前與柯文哲對談談藍白合時，柯文哲強調要看科學數字，但他回應，南部人是看「奇檬子」。

韓國瑜透露，他10月9日跟柯文哲一對一談，其實就是談藍白合，柯文哲當時講得非常清楚，要給他1個民調、1個科學數字，要以科學說服他，但他回應柯文哲，他講的是感情，南部人都是說「奇檬子」，只要「奇檬子」爽怎麼看你都順眼，若「奇檬子」不爽怎麼看你都不順眼。

韓國瑜指出，這次選舉非常非常重要，跟高雄鄉親報告，這次選舉，一定要當一個聰明高雄人，絕對不能當笨笨高雄人。聰明高雄人有3大重點，第一是愛好和平，全世界打仗，最危險一定是首都，第二危險一定是軍事要塞。如果真的發生戰爭，全台灣最危險一定是台北，第二危險就是高雄，因為所有軍事要塞都在高雄！高雄人要告訴全台灣全世界，280萬鄉親是最熱愛和平、最拒絕戰爭的，對不對！

第二，韓國瑜說，高雄人負債全國第一，將近有2500億的負債，高雄子弟8成畢業後離開高雄，孩子、孫子離開可愛的高雄，為什麼？因為找不到好工作、賺不到錢！聰明的高雄人知道，城市負債這麼多，經濟這麼弱，一定要全力拚經濟。

前高雄市長韓國瑜強調，南部人重感情，凡事都講「奇檬子」，只要「奇檬子」爽，怎麼看你都順眼。（袁庭堯攝）

韓國瑜直言，280萬高雄鄉親上下一條心，衝刺經濟，吸引外資，把城市經濟帶動起來，讓流落在異國他鄉的子弟能回到高雄。9個台灣人，就有1個高雄人，我們子弟漂流在異國他鄉，他們好渴望回家，他們想家，但是賺不到錢，所以我們要全力衝刺經濟。

韓國瑜認為，第三點一定要「追求城市的定位」，美國政治中心位在華盛頓，美國白宮、國會、五角大廈都在華盛頓，但是美國經濟最發達的地方在紐約，中國大陸政治中心北京，但工商業最發達在上海，未來台灣，政治中心一定是台北，但是工商業最發達一定要在高雄！

韓國瑜說，這三年來，他離開高雄，過的是「出門靠朋友，回家靠老婆」，但無時無刻不在思念高雄，時常在擔憂台灣未來。聰明的高雄鄉親，要和平的高雄、要經濟發達的高雄、要有明確定位的高雄。

韓國瑜呼籲支持者，這次選舉一定要當「聰明的高雄人」。（袁庭堯攝）

韓國瑜強調，我們把一切希望，拜託下一屆的總統當選之後，千萬不能南北差異，一定要把國家更多的資源放在大高雄，讓經濟起來、教育辦好，讓流落在外面的子弟回到家鄉，把高雄發達起來，我們把一切希望放在總統候選人侯友宜！拜託大家！謝謝！