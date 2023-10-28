民黨總統參選人侯友宜暨高雄市立委提名人誓師大會今（28）日在高雄鳳山登場，吸引近5萬人到場力挺。（侯辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜於今（28）日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等大咖全都到場，漢子、禿子、燕子再度合體營造大團結氣勢。侯友宜強調，這次選舉是台灣2300萬人站在命運紅綠燈前，是台灣前途的保衛戰，戰爭與和平是最重要的選擇，過去他面對十惡不赦的歹徒都說話算話，這次政黨輪替的目標，他一定會做到，要把中華民國的希望拚回來、贏回中華民國的平安、帶給人民好的生活，

侯友宜致詞提到，韓國瑜前面點出的問題他都聽到，這5年高雄都沒有變，還是面對一樣的問題，空汙、能源不足、產業沒升級、薪水低、人口流失，但卻負債累累，且高雄是軍事要塞，發生戰爭會很危險。過去韓國瑜沒有完成的事情，就讓他一起來幫忙完成。

侯友宜提到，他最近到市場拜票，聽到攤販抱怨收入減少五成，就是因為陸客減少，去年到今年，中共戰機擾台的次數增加八成，但客機一台都沒來，我們要的是客機，不是戰機，要找到和平的好時機，「人進不來，貨賣不出去，高雄要怎麼發大財！」

國民黨總統參選人侯友宜暨高雄市立委提名人誓師大會今（28）日在高雄鳳山登場，吸引近5萬人到場力挺。（侯辦提供）

侯友宜也說，台積電創辦人張忠謀說「沒有國家安全就會失去一切」，看到以巴戰爭、俄烏戰爭，美國總統拜登還將台灣與以色列、烏克蘭都一起列入軍事援助的名單，也證明了台灣兵兇戰危的情勢，國際媒體也都報導台灣是地緣政治最危險的地方之一。

侯友宜說，他到新竹時遇到一位帶著兒子的媽媽，她說發生戰爭，兒子就得上戰場，希望侯友宜能當選，讓她的孩子可以進職場、不是上戰場；這就是現在民眾最擔心的事情，但民進黨政府卻說他在「販賣恐懼」，他要帶大家遠離恐懼，這是政府該做的事情，政府不把真相交代清楚，與大陸對話交流、精進理解，才可以化解衝突、降低誤判，這都是政府應該要做的事情。

侯友宜說，民進黨政府卻都不做，都在操弄意識形態，空嘴薄舌，他跟大家一樣，都是吃台灣米、喝台灣水長大，只帶50塊北上打拼，沒有任何背景，靠一條性命顧台灣人民的安全，用氣魄拚出自己的天下，這就是南部人的氣勢。

民黨總統參選人侯友宜暨高雄市立委提名人誓師大會今（28）日在高雄鳳山登場，吸引近5萬人到場力挺。

侯友宜也提到，一定要把國民黨候選人送進國會揭弊，民進黨不只黑金貪腐，還有國防委員會的立委交結大陸女子，其中到底有沒有國安問題，他當選後一定會用新的特偵組全部查清楚。

侯友宜說，出來選舉，國家安全、公平正義要顧好，最重要是的肚子要顧好，人民的生活要顧好，經濟要拚好，民眾的心聲要幫忙解決，他也提出80歲以上廢除巴氏量表、推動癌症新藥基金、農產品銷往大陸。

侯友宜說，這次的選舉不是他一個人的選舉，也不是一黨、一派的選舉，而是台灣2300萬人站在命運的紅綠燈、在十字路口，是台灣前途的保衛戰，要選擇的是戰爭還是和平，這是最重要的選擇，很多人都說「藍白要站在一起、要逗陣走」，他過去經歷過很多次槍戰，也曾沒穿防彈衣、短槍對長槍，都沒有害怕過，因為他知道面對歹徒，他有正義、有理就不用怕，該拚就拚，「用生命交朋友」，就算對方是十惡不赦的人也要說話算話，所以政黨輪替的目標，侯友宜一定會說話算話，向前拚，把中華民國的希望拚回來、贏回中華民國的平安、帶給人民好的生活，拚台灣的好未來，就從高雄開始。