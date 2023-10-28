大陸女星秦嵐曾在《還珠格格3》中飾演溫柔賢淑的陳知畫打開知名度，被瓊瑤形容「天上一顆星，人間一滴淚」，精緻古典的外貌被許多影迷視為女神，出演電視劇《延禧攻略》飾演溫婉的富察皇后，被譽為「最美皇后」；近日她出席活動嗓子卻異常，宛如唐老鴨的聲線讓網友調侃她是「電音朵拉（Dora）」。

秦嵐近期加盟真人旅遊實境《花兒與少年》第五季，與迪麗熱巴、秦海璐、辛芷蕾、趙昭儀、王安宇、胡先煦組成旅行團前往沙烏地阿拉伯，節目片段曝光後，秦嵐的聲音引起關注，秦嵐表示嗓子壞了，醫生也不確定哪一天能好，於是在節目中秦嵐的聲音宛如米老鼠和唐老鴨，去問路的時候路人先是疑惑，接著開始懷疑自己是不是聽錯了。

秦嵐嗓子壞了之後說話宛如自帶電音，加上俏麗短髮，網友們給她冠上「電音朵拉（Dora）」的封號，秦嵐本人也坦然接受網友調侃，開始自稱電音朵拉，讓網友們直呼：「她一開口我就想笑哈哈哈」、「打破了當年一簾幽夢在我心中的形象」、「20年後因為電音朵拉我原諒了知畫」、「希望姐姐的嗓子快點好」、「而且嗓子啞成這樣了也要學阿拉伯語砍價，我笑暈」。

而秦嵐為了彌補聲音上的不足，特別準備了哨子和寫字板，解釋「就萬一我喊你們聽不見，你們記著哨是我，別吹了半天你們以為警察來了就跑了」，想法讓眾人笑翻。