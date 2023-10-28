桃園市桃園警察分局同安派出所接獲民眾黃小姐報案，指稱80歲的奶奶下午2點出門做資源回收便失去音訊，向警方求助。警員王鼎超當時已經下班，仍熱心幫忙尋找，終於在半夜找到獨行的奶奶，趕快請家屬帶奶奶回家。

家人表示，奶奶下午出門就失聯，這幾天天氣轉冷家人非常擔心，外出尋找均未發現，立即向警方求援。據了解 ，黃老太太身體硬朗略有失智傾向，家人常勸她在家休息就好，但老太太閒不住，堅持出外走走順手做資源回收，平日都會與家人保持聯絡，今天不知為何都沒有接電話，因此家人非常擔心。

員警調閱沿路監視器，發現老太太往南崁方向行走，研判老太太迷途後可能會在周邊徘徊。隨即通報警網加強搜尋，同時請轄區蘆竹分局協助尋找，王鼎超當時已下班， 但感受家屬焦急的心情，仍然騎乘機車往蘆竹方向尋找，皇天不負苦心人，王員在23時18分許於蘆竹區仁愛路發現踽踽獨行的黃老太太，便將其攔下請她先在路旁休息，同時通知所內，家屬接獲通知迅速趕至現場帶老太太回家，對員警的熱忱協助再三表示感謝。