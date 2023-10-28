俄羅斯軍隊本月展開鉗形攻勢，試圖包圍並削弱烏克蘭軍隊在阿夫迪夫卡（Avdiivka）德國媒體指出俄軍隊已經抵達城市北面的鐵路線，並且接近了南部的塞弗諾村（Severnoe）壓縮了烏軍在阿夫迪夫卡接收補給的寬度，從9公里縮小到7公里，

Russian troops have broken through to the south of Avdiivka. The situation of the Ukrainian forces in this area has seriously deteriorated. pic.twitter.com/Ua9P4BR7NO — Rybar Force (@rybar_force) October 26, 2023

據德國《畫報》（Bild）和俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）27日報導，在烏克蘭夏季反攻失敗後，俄羅斯軍隊緩慢推進入阿夫迪夫卡，近幾週來，該鎮及其周邊地區目睹了可能是整個長達1000公里戰線上最激烈的戰鬥。據報導，數十輛坦克和其他裝甲車輛已被摧毀，數百名士兵陣亡，數千人受傷。

How many leopards is that?



It’s crazy to me how the losses around Avdeevka are still being talked about but these substantial armor losses around Rabotino are being completely ignored or downplayed.



At least the Russians are capturing tactically important areas on the backs… pic.twitter.com/mWQ2tbHIj6 — ayden (@squatsons) October 25, 2023

在進攻中，據報導，俄羅斯軍隊成功佔領了當地的戰略高地，靠近阿夫迪夫卡焦炭處理廠的焦炭煤堆。

Footage of the 114th Separate Guards Motor Rifle Brigade of the 1st Donetsk Army Corps of the Armed Forces of Russia (formerly the DPR's “Vostok” Brigade) taking the fortified heights north of the Avdeevka Chemical Plant. pic.twitter.com/ZAsQnL949a — Russians With Attitude (@RWApodcast) October 24, 2023

美國裔的俄羅斯《衛星通訊社》記者本特利（Russell Bentley）詳細解釋為什麼俄軍對這座位於頓涅茨克人民共和國（DPR）核心地區的定居點如此重視。

談到俄羅斯在阿夫迪夫卡方向的作戰，羅素·本特利表示，佔領這個戰略高地為俄羅斯軍隊提供了關鍵的「戰略位置」

‼️ 🇷🇺🇺🇦 Russians overwhelm and SWARM a Ukrainian position with a textbook assault near Avdeevka



The machine gunner takes the lead and forces Ukrainians to duck while the rest of the unit cuts the distance and eliminates both Ukrainians pic.twitter.com/TBpseDAPF7 — What the media hides. (@narrative_hole) October 19, 2023

本特利表示，這座城鎮對「整個頓巴斯戰線」都具有戰略重要性，他認為這是這場戰爭中烏克蘭所建立最強大的防守陣地之一，烏克蘭已經花了9年的時間將阿夫迪夫卡要塞化，且不斷再要塞化。

德國《畫報》俄羅斯和巴赫穆特一樣，正試圖包圍該市的烏克蘭武裝部隊，從而完全切斷所有補給線。克里姆林宮為了阿夫迪夫卡付出了高昂且血腥的代價。

軍事專家推估俄羅斯每天有100至200人陣亡，而烏軍隊傷亡更為慘重約為800至1000人死亡。援引烏克蘭戰地記者布圖索夫的話表示：「對於烏克蘭來說，防止俄羅斯人佔領這座城市非常重要。阿夫迪夫卡對烏克蘭的戰略重要性遠遠大於巴赫穆特。」