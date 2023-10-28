俄羅斯軍隊本月展開鉗形攻勢，試圖包圍並削弱烏克蘭軍隊在阿夫迪夫卡（Avdiivka）德國媒體指出俄軍隊已經抵達城市北面的鐵路線，並且接近了南部的塞弗諾村（Severnoe）壓縮了烏軍在阿夫迪夫卡接收補給的寬度，從9公里縮小到7公里，
據德國《畫報》（Bild）和俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）27日報導，在烏克蘭夏季反攻失敗後，俄羅斯軍隊緩慢推進入阿夫迪夫卡，近幾週來，該鎮及其周邊地區目睹了可能是整個長達1000公里戰線上最激烈的戰鬥。據報導，數十輛坦克和其他裝甲車輛已被摧毀，數百名士兵陣亡，數千人受傷。
在進攻中，據報導，俄羅斯軍隊成功佔領了當地的戰略高地，靠近阿夫迪夫卡焦炭處理廠的焦炭煤堆。
美國裔的俄羅斯《衛星通訊社》記者本特利（Russell Bentley）詳細解釋為什麼俄軍對這座位於頓涅茨克人民共和國（DPR）核心地區的定居點如此重視。
談到俄羅斯在阿夫迪夫卡方向的作戰，羅素·本特利表示，佔領這個戰略高地為俄羅斯軍隊提供了關鍵的「戰略位置」
本特利表示，這座城鎮對「整個頓巴斯戰線」都具有戰略重要性，他認為這是這場戰爭中烏克蘭所建立最強大的防守陣地之一，烏克蘭已經花了9年的時間將阿夫迪夫卡要塞化，且不斷再要塞化。
德國《畫報》俄羅斯和巴赫穆特一樣，正試圖包圍該市的烏克蘭武裝部隊，從而完全切斷所有補給線。克里姆林宮為了阿夫迪夫卡付出了高昂且血腥的代價。
軍事專家推估俄羅斯每天有100至200人陣亡，而烏軍隊傷亡更為慘重約為800至1000人死亡。援引烏克蘭戰地記者布圖索夫的話表示：「對於烏克蘭來說，防止俄羅斯人佔領這座城市非常重要。阿夫迪夫卡對烏克蘭的戰略重要性遠遠大於巴赫穆特。」
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