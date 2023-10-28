統一獅在季後挑戰賽G1「賠了夫人又折兵」，不僅以2比3不敵樂天桃猿，系列賽被追成1勝1敗平手局面，陣中大將林安可還因自打球提前傷退，送醫檢查結果不樂觀，系列賽恐無法再下場。

林安可在4局下第2次站上打擊區，面對桃猿先發投手威能帝，該打席第2球形成自打球，球直接打中他左膝外側，他立即痛苦倒地，總教練林岳平、防護員都上前查看，最後由隊友陳重羽背下場，並立刻送醫檢查。

賽後「餅總」出席記者會時談到林安可的傷勢，「安可現在人還在醫院，回報狀態不是很樂觀，有請醫院在做精密的檢查，等檢查出來有確定方向後再跟大家報告。」

今天獅隊安排邱智呈打開路先鋒，但4打數只有1支安打，林岳平被問到G2是否

會調整他的棒次說道：「安可這個系列賽要下場的機會應該不高，智呈必須要在先發陣容中，不管他打第幾棒，他在這個系列賽會是很重要的一員。」

至於9局下無人出局攻佔一、二壘，獅隊並未下達短打戰術，餅總坦言，當時確實有考慮，但近期獅隊短打執行力不是太理想，加上若要短打林益全這棒也需要換代打，所以希望他拉打到右半邊也是有可能形成同樣結果。