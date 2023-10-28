超人氣樂團「YOASOBI」明年1月將在新莊Zepp演出，2000張門票28日早上11點開賣即遭秒殺，由於官方採取實名制措施，因此事後想轉賣或想收購都沒用。就有網友PO收購文，更稱可配合改名，讓全場笑翻，直呼還有這招。

一名網友在臉書社團發文收購YOASOBI的演唱會門票，不限地區，更強調可以配合到戶政事務所進行改名。文章貼出後引發網友討論：「X，竟然還有這招」、「挖靠，這也行啊XD」、「那姓不一樣怎麼辦」、「太拚了吧」。許多人更在臉書效仿格式發起一系列惡搞文，讓人哭笑不得。

有網友在演唱會門票交換社團徵求YOASOBI門票，更稱可配合對方到戶政事務所改名，引起討論。(圖／取自臉書)

YOASOBI明年1月21日將在新莊Zepp舉辦演唱會，但其僅有2000個座位引發爭議，不少人直言，以YOASOBI的粉絲數量，就算有20000個座位仍會被秒殺。

果不其然，早上還未到11點，官網就已經出現當機情形，不少網友都卡在無限轉圈圈畫面，等到畫面恢復門票早已被搶購一空。對此主辦方「好玩國際」表示，當時網頁上線人數達到16萬人，因此11點一到，2000張門票一秒就被掃光，目前正在討論加場可能性。