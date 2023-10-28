明（2024）年1月13日將舉辦總統、立委選舉，中選會近日針對一般民眾使用的街頭訪問或網路平臺調查等民意調查方式進行列管，若違反選罷法，將處以最高100萬元以下罰鍰。媒體人黃揚明依據法規，指出街頭民調發布者要如何應對法規審查；自己有街訪節目「高級酸新聞台」的中天主播李珮瑄也直呼，若被罰就穿白衣去「攔轎伸冤」。

對於街訪要如何符合法規，黃揚明今(28日)在政論節目《大新聞大爆卦》教偷吃步，以中天新聞「高級酸新聞台」舉例，「負責調查單位」是中天新聞台、「主持人」是李珮瑄、「辦理時間」是訪問時間、「經費來源」中天新聞台，「抽樣方式」就寫街頭隨機抽樣、「母體數」是該選區總人口數、「樣本數」是問了多少人。

而一般街訪影片最難以回答的「誤差值」，黃揚明給出答案，「因為街頭隨機抽樣屬於『立意樣本』(又稱便利樣本，purposive sampling)，並無誤差的統計規範」。

黃揚明放話，「照做！你看他要不要罰」，相關資訊全都公布，看中選會要不要罰。主播李珮瑄則說「反正如果罰，我就攔轎伸冤，穿白色衣服在上面寫字」。黃則直言，若被罰就主張要求載明的資訊都已經載明，還要罰「那就行政法院見，就去打行政訴訟」。

黃揚明指出，可以去問戴立安、吳世昌這些民調專家，立意樣本、隨機抽樣，是不是沒有在看誤差值？因為誤差值是「無限大」！所以一般民調公司根本不會把街頭訪問當成民調，而中選會卻硬要列入民調，就是因為賴清德在很多街頭訪問、網路投票中，全部都落後，所以中選會連讓同溫層帶風向都不給機會。

黃揚明也建議，藍、白營應該組義務律師團，只要有網紅被中選會裁罰就去幫忙打行政訴訟，民進黨已經無所不用極其，過去不管的東西現在都要管控，這非常恐怖，極權政府已經開始了。