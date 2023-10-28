大陸頂流女星楊冪擁有多部經典影視作品，時尚品味也是受到專業認可，近年更活躍於綜藝或電競節目上，展現更多面向的她。楊冪以「王者榮耀」代言人身分主持今（28日）晚的「共創之夜」，身穿銀色亮片合身禮服襯托出她的有料身材，轉身還大露雪白美背，讓全網都被辣翻。

「2023共創之夜」今晚在四川成都盛大舉辦，有許多大咖藝人出席，其中身為代言人的楊冪，還難得負責主持晚會；楊冪以一襲銀色亮片禮服登場，合身剪裁將她的超有料身材完美呈現，整個人美到發光，有眼尖網友更發現，轉過身更大露雪白美背，火辣尺度破表。

楊冪在「共創之夜」的主持片段在微博上瘋傳，大批網友都被楊冪超有料身材辣得不要不要，「哇賽！絕對不能錯過這個背影啊」、「我的天，這露背裝太美了吧」、「不只是大冪冪，還是白冪冪」、「認真搞事業和愛自己的女人最美了」、「美瘋了！閃閃發光的大明星就是楊冪這樣子啊」。

其實楊冪目前已是大陸頂流女星之一，儘管2018年和男星劉愷威結束近5年婚姻，卻完全不影響她演藝路，反而越來越旺，工作幾乎沒停過；雖然楊冪離婚後曾爆出熱戀鮮肉男星魏大勛，但從未表態，男方不久前卻爆出熱戀秦嵐，因此楊冪至今感情狀態仍是謎。