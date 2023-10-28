埃及高速公路28日發生連環追撞車禍，場面駭人。

埃及北部的高速公路周六（28日）發生恐怖連環大車禍！埃及衛生部說，連接首都開羅與地中海岸大城亞力山卓（Alexandria）的高速公路，當天發生一起涉及多輛大小車輛的追撞事故，至少32人喪生、63人受傷，許多汽車燒得焦黑，路面濃煙駭人。

綜合半島電視台、土耳其廣播電視公司（TRT）、阿聯媒體《海灣新聞報》（Gulf News）報導，這起車禍發生在當地時間周六上午，當時路面大霧，地點在開羅以北約132公里處的沙漠地帶，即北部貝海拉省（Beheira）一條高速公路靠近納特倫乾谷（Wadi al-Natrun）路段。

埃及官媒《金字塔報》（Al-Ahram）稍早報導，一輛巴士與多輛汽車發生多車追撞，有35人死亡，其中至少18人活活燒死。半島電視台引述埃及地方媒體報導稱，高速公路上一輛朝開羅方向行駛的客運巴士，在晨霧之中撞上前方停著的汽車。

Dozens of people died in a 30-person car accident in Egypt that occurred on the Cairo-Alexandria highway.#Cairo #Alexandria pic.twitter.com/G37Ovaries — SO.X (@Salveowner) October 28, 2023

حادث أليم بسبب الشبورة الكثيفة تسبب في إصطدام 30 سيارة وحرائق وإصابة 45 شخصًا على طريق « #القاهرة- #الإسكندرية» الصحراوي واحتمال وجود وفيات. pic.twitter.com/1egBejfUIw — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) October 28, 2023

社群媒體流傳畫面顯示，車禍現場一片混亂，火光熊熊，濃煙密布，許多人從車裡逃出，滿臉驚惶；也有不少人勇敢幫忙推開尚未著火的事故車輛。

《金字塔報》引述警方消息稱，其中一輛車漏油引發其他車輛碰撞，部分車輛因此起火燃燒，其他車輛也嚴重受損。《海灣新聞報》指，初步報告顯示，事故原因包括惡劣天候與路面多處積水。一輛客運巴士與一輛汽車相撞，高速行駛導致嚴重撞擊，引發多輛汽車追撞，至少涉及30輛汽車與公共巴士。半島電視台引述埃及當地報道，埃及氣象局前1天發布高速公路大霧警訊。

這起死傷慘重的事故導致受影響的高速公路路段暫停行駛，應變小組到場發現，遭到燃燒與撞毀的車輛與殘骸散布路面，景象令人痛心。衛生部派出20輛救護車運送傷患。目擊者描述，車禍場面駭人，有些車輛起火，火勢仍在燃燒。死傷者均緊急送往貝海拉省當地兩所醫院。

車禍在埃及很常見，道路狀況往往很差，很多人也不太遵守高速公路交通法規。埃及官方數據顯示，2021年多達7000人死於交通事故。