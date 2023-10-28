在先讓1勝的情況下，樂天桃猿在季後挑戰賽G1頂住壓力，先發投手威能帝8局失2分（1責失），道博格後援1局化解無人出局、一二壘有人危機，以3比2擊敗統一獅，將系列賽扳成1勝1敗。

威能帝在4局下挨蘇智傑陽春炮，但他很快回穩，直到8局下才因隊友守備失誤後被敲安掉了1分非責失。9局下用球數已破百球的他請纓續投，但先保送蘇智傑又被陳鏞基敲安，此時桃猿換上道博格後援，最終威能帝用113球投8局，投出8K、1保送，被敲6支安打、失2分（1責失）奪勝。

道博格從球季尾聲與中信兄弟關鍵4場交手轉往牛棚發展表現不俗，此役登板後先三振掉林益全，再讓胡金龍、陳重羽接連敲出飛球出局，守住1分領先。

「很高興選手頂住壓力，在先讓1勝的情況下展現韌性。」總教練曾豪駒賽後說道，談到9局仍讓威能帝續投，主要是考量他投到8局時仍有很好的壓制力、球威也都還在，所以希望他能再壓制1局，他自己也想完成比賽。

威能帝賽後也提到自己第9局出現亂流的原因，主要是當時自己太想把球投在邊邊角角，想要投得更完美，「但結果看起來沒有比較好，應該要像前幾局一樣攻擊好球帶。」

道博格在球季尾聲從先發轉往牛棚發展表現不俗，是否季後挑戰賽就會被定位在牛棚？曾總認為還是要視戰局而定，「都有設定好，現在就看整個戰局怎麼去走，我們怎麼去取得最後的勝利，他自己也很有意願要為球隊投球。」

而桃猿將戰局扳平，G2賽後兩隊也公布先發投手，回到桃園主場出賽的桃猿推出黃子鵬先發，獅隊則同樣由洋投先發，由克維斯扛起重責。