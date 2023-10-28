漢子、燕子、禿子再合體！韓國瑜喊話「當聰明的高雄人」 自嘲爆「這2句」全場笑噴 @ChinaTimes

前高雄市長韓國瑜28日晚間在高雄鳳山參加挺侯友宜造勢晚會，韓國瑜除了提到他和柯文哲談藍白合之外，他也自嘲，為何支持他的男性基本上都攝護腺腫大，支持他的女性都過了更年期！

韓國瑜表示，四位要選總統的，侯友宜是唯一一位南部人，南部人士非常熱情。上次10月9日跟柯文哲一對一談藍白合，柯文哲講的非常清楚，「給我一個民調、給我一個科學、給我一個數字，說服我」，「我說，我是講感情的」南部人的口氣是談感情的，「奇檬子」爽，怎麼看你都順眼，「奇檬子」不爽，怎麼看你都不順眼！

「我在選高雄市長的時候」，韓國瑜提到，去獅子會敬酒，一桌一桌敬，都是董事長、總經理。有一位女董事長50多歲，在高雄非常有名，「她冷眼看我說祝高票落選」，「我臉都紅了，太尷尬了，說妳怎這樣講話？」她說因為她要投陳其邁，「可是又看我不錯，希望我票高一點，但是希望我落選！」「我說我尊重」，喝一杯好不好？就乾一杯！「這就是我們高雄人，所有感情都非常直接！」

韓國瑜直言，這次選舉非常非常重要，跟高雄鄉親報告，這次選舉，一定要當一個聰明高雄人，絕對不能當笨笨高雄人。聰明高雄人有3大重點，第一是愛好和平，全世界打仗，最危險一定是首都，第二危險一定是軍事要塞。如果真的發生戰爭，全台灣最危險一定是台北，第二危險就是高雄，因為所有軍事要塞都在高雄！高雄人要告訴全台灣全世界，280萬鄉親是最熱愛和平、最拒絕戰爭的，對不對！

侯友宜28日晚間在高雄鳳山舉辦造勢晚會。（侯辦提供）

韓國瑜指出，第二，高雄人負債全國第一，將近有2500億的負債，高雄子弟8成畢業後離開高雄，孩子、孫子離開可愛的高雄，為什麼？因為找不到好工作、賺不到錢！聰明的高雄人知道，城市負債這麼多，經濟這麼弱，一定要全力拚經濟。280萬高雄鄉親上下一條心，衝刺經濟，吸引外資，把城市經濟帶動起來，讓流落在異國他鄉的子弟能回到高雄。

韓國瑜說，他遇到很多年輕人，遇到都會說市長好，「我爸爸、我阿公是你粉絲」，「你阿公幾歲？」「80歲」「那你本人？」 「20多歲，我不是你粉絲，我投陳其邁的！」

韓也回憶，有次到新竹尖石鄉，一個女孩看到他，「韓市長，我高雄人，我阿嬤是你粉絲」，「你阿嬤幾歲？」「80歲」「那妳本人呢？」「我不是你粉絲，我投陳其邁！」

韓國瑜自嘲，為何支持他的男性基本上都攝護腺腫大，支持他的女性都過了更年期！

前高雄市長韓國瑜強調，南部人重感情，凡事都講「奇檬子」，只要「奇檬子」爽，怎麼看你都順眼。（袁庭堯攝）

韓國瑜說，9個台灣人，就有1個高雄人，我們子弟漂流在異國他鄉，他們好渴望回家，他們想家，但是賺不到錢。所以我們要全力衝刺經濟。

韓國瑜進一步分析，第三點，聰明高雄人要追求城市定位，追求高雄未來目標。美國政治中心是華盛頓，但經濟中心是紐約，未來台灣工商業最發達一定要在高雄！

韓國瑜回憶，這3年來，他離開高雄，過的是「出門靠朋友，回家靠老婆」，但無時無刻不在思念高雄，時常在擔憂台灣未來。聰明的高雄鄉親，要和平的高雄、要經濟發達的高雄、要有明確定位的高雄。

韓國瑜強調，我們把一切希望，拜託下一屆的總統當選之後，千萬不能南北差異，一定要把國家更多的資源放在大高雄，讓經濟起來、教育辦好，讓流落在外面的子弟回到家鄉，把高雄發達起來，我們把一切希望放在總統候選人侯友宜！拜託大家！謝謝！