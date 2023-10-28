李泰煥（右）在《雉岳山怪談》中對美女姊姊裵尹振百依百順。（華映提供）

韓國恐怖片《雉岳山怪談》靈感來自韓國三大謎案之一的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起被大卸18塊的分屍命案，由尹筠相、金叡園、李泰煥、延濟旭及裵尹振共同演出。李泰煥在片中演出戀愛腦男，對姊姊戀人百依百順，也是全片唯一有展現健美身材的演員，他笑說：「我是片中唯一要裸露演出的人，為展現完美身材，拍攝期間我連水都不敢多喝一口。」

李泰煥以模特兒選拔出道，擁有健美的好身材，曾演出《W─兩個世界》、《金秘書為何這樣》、《三十九》多部韓劇，常常演出暖男角色。而在新作《雉岳山怪談》中演出登山自行車隊中的忙內（老么），和團中的美女姊姊裵尹振大談姊弟戀，而且是個戀愛腦男，對脾氣爆燥的任性姊姊百依百順，2人更不時噁心放閃曬恩愛，但也同在山上遇到恐怖的致命危機。

為了演出遇到靈異現象的喬段，李泰煥必需半裸上陣，秀出傲人的胸肌和六塊腹肌，讓他忍不住大笑說：「沒想到我是全片唯一需要裸露的人。」但為了保持最佳狀況演出，雖然山上天寒地凍，但他也努力的忍耐忌口，甚至連水都不敢多喝，以前在大銀幕演出讓觀眾難忘的畫面，「我有空就一直努力鍛鍊身體，不能一直想著吃吃喝喝。」除了秀出完美身材之外，他也有如邪靈上身，目露凶光的攻擊尹筠相，他回憶說：「這場演出真的蠻緊張的，但相信導演的指導，再加上對手尹筠相也有很豐富的演出經驗，希望這回表現真的能讓觀眾嚇一跳。」

而扮演任性有錢姊姊的裵尹振，在預告中就可以先到她的臉上及眼睛中出現不明的物體在竄動，演出《雉岳山怪談》中讓觀眾最為難忘的一幕，可說是痛感及癢感兼具，最後更慘到鮮血淋漓，為了這場戲的表現，裵尹振也不停和導演討論，嘗試各種表現的方法，她創造出前所末見的表情和聲音，讓觀眾真確的感到可怕的一場重頭戲，裵尹振表示不停揣摩最讓人恐懼的模樣真的不容易，幸好最後的效果讓大家都覺得很滿意，讓她也鬆了一口氣。電影全台熱映中。