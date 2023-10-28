陳美鳳（左起）、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如及劉福助28日在雄蛋欣賞草蜢的演唱會。（開麗提供）

「草蜢」出道38年首度登上高雄巨蛋，今（28日）舉辦「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」，看著滿場1萬名觀眾熱情支持，草蜢感動說：「今天不是草蜢演唱會，是草蜢跟大家的家庭聚會，上次在高雄開演唱會已經是30年前，很榮幸草蜢是第一個香港組合在高雄巨蛋開唱。」圈內好友陳美鳳、向娃、張瓊姿、李明依、紀寶如、劉福助及邱瓈寬等人特地到場欣賞。

「草蜢」3人蔡一傑、蔡一智及蘇志威昨穿藍黑色亮片水鑽華服登場，一連送上〈Lonely〉等歌揭幕，隨後嗨唱耳熟能詳金曲〈失戀陣線聯盟〉和〈限時專送ABC〉等，全場熱情尖叫聲不斷。除了招牌動感作品，草蜢的抒情歌也令全場沉醉，包括〈為何天生不是女人〉、〈半點心〉等情歌，他們還特別準備小禮物送給粉絲，歡笑聲不斷。

草蜢今年3月首度攻蛋，精湛演出好評不斷，他們此次移師高雄開唱，特別打造高16米LED螢幕舞台，搭配燈光、雷射、升降等設計，呈現華麗繽紛的聲光效果；為了感謝南台灣樂迷支持，草蜢特別安排3小時節目、多達40首曲目，並準備5套不同特色華服，誠意十足。演唱會尾聲，草蜢熱力唱跳多首招牌嗨歌，還加碼開放現場點歌，並送上超級金曲〈寶貝對不起〉，前奏一下全場再度熱烈合唱，最後在〈我們〉一曲中圓滿落幕。