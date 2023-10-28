《驚奇隊長2》超級女力藝術創作展藝術家陣容33（右起）、盈青、若欣。（迪士尼提供）

漫威電影宇宙最新力作《驚奇隊長2》，漫威首支女力天團華麗出擊，前所未見全新戰鬥模式，更高、更遠、更快，昨（28日）公布最新花絮「驚奇隊長的養成之路」，一展驚奇隊長卡蘿丹佛斯從首集以來的演進，漫威總監當家製片凱文費吉首先點出驚奇隊長是漫威宇宙最受歡迎的角色之一，更由衷陳述邀請金獎影后布麗拉森飾演驚奇隊長，是他製片生涯的至高成就之一。

布麗拉森回顧首度試穿驚奇隊長的服裝，竟是她人生中最超現實的經驗，並令她內心小鹿亂撞，也直稱這是她有史以來演過最有張力的角色，並想把驚奇隊長的能力全方位地呈現出來，有感而發地說：「我看過許多影迷認同驚奇隊長卡蘿，並影響了他們的人生，她對於人們意義重大。」更直呼：「關於飾演卡蘿丹佛斯的優點，說都說不完，她能完全駕馭自己的力量！」飾演神盾局局長尼克福瑞的山繆傑克森闡述角色之間的關係，說明驚奇隊長幫尼克福瑞探索他自己，尼克也反之亦然、幫驚奇隊長探索她自己，更稱讚布麗拉森：「她帶來了與眾不同的特質！」

而該片從導演、編劇、配樂、美術設計、服裝，到3位主演布麗拉森、泰娜帕麗斯、伊曼維拉尼，幕前幕後全女性團隊展現滿滿女力，恃勢打造最女力的漫威英雄電影，台灣迪士尼也依「女力」為出發點，邀請3位不同領域、畫風也不同的台灣藝術家，分別以噴漆、繪畫的方式創作出超級英雄的驚奇隊長卡蘿丹佛斯、天劍局莫妮卡藍博上尉以及驚奇少女卡瑪拉，並規劃成「《驚奇隊長2》超級女力藝術創作展－The Marvels @TAIWAN」，將三幅藝術創作作品在台中勤美綠園道即日起展至11月12日。《驚奇隊長2》將於11月8日（三）搶先全美在台上映。