新竹市政府28日舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引逾3萬民眾共襄盛舉。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府28日舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，吸引逾3萬民眾共襄盛舉。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府28日舉辦「2023風狂玩具城」萬聖大遊行活動，今年以「玩具」為主題，結合兔年設計Ｑ版搗蛋兔象徵吉祥物，吸引逾3萬民眾共襄盛舉，市長高虹安化身哈利波特，與大小朋友一起上街勇敢探險，希望給孩子們難忘的萬聖節回憶，也透過萬聖節活動創造新竹市的盛典經濟。

高虹安表示，新竹市萬聖節活動睽違1年再次重磅登場，很感謝市民朋友們的熱情參與，看見許多家長帶著小朋友一同發揮無限的想像力，裝扮成自己最喜歡的玩具角色來參加充滿創意和歡樂的萬聖嘉年華盛會，為寶貴的親子時光增添更多美好回憶，同時，市府透過大型活動來吸引人潮，帶動周邊商家經濟，促進觀光消費，打造新竹市的盛典經濟。

高虹安今晚化身為哈利波特，率領市府團隊裝扮魔法學院，祕書長張治祥化身麥教授、教育處長陳木金為鄧不利多、發言人徐千晴為妙麗、城銷處長嚴翊琦為石內卜、民政處長施淑婷為史萊哲林、文化局代理局長李欣耀為赫夫帕夫學院等魔法師一起從府前廣場出發，環繞東門圓環上街遊行搗蛋，沿途和大小朋友一同觀賞精采的特技馬戲、趣味雜耍及氣球秀。

李欣耀指出，今年主舞台邀請在地兒童街舞教室「MIKI兒童街舞工作室」的小朋友們演出，展現出竹市青春活力的一面，此次配合萬聖節奇幻的氛圍，現場更有「九涉製作」帶來高難度的馬戲特技表演，和「好玩的劇團」吸睛的LED炫光秀，再加上遊行沿途的精采表演，讓市民朋友們盡情享受這個充滿驚喜的節慶氛圍。

他說，這次活動市府更是準備了許多文創好禮，包含搗蛋兔頭飾、風狂搗蛋袋、加油棒等，可愛的造型在各大社群平台引發熱烈討論，現場不到2小時就全數發光。

此外，市府1樓舉辦的「玩具城展覽」也將延續今晚的歡樂氛圍，陪著大小朋友們一路狂歡到萬聖節，展覽期限至10月31日止，市府大廳、走廊設置了裝置藝術及趣味打卡牆，並有小朋友喜愛的扭蛋機，每日晚上6點至9點都可以抽扭蛋，歡迎市民朋友至市府參觀，尋找搗蛋兔和玩具夥伴的身影。

文化局補充，市府期待藉著這次新竹市萬聖節的玩具城展覽及萬聖大遊行活動，讓市民和遊客感受到新竹的熱情、創意與活力，共同描繪出屬於新竹這座幸福城市的美好樣貌，同時透過這樣的萬聖節文化活動，也能促進新竹市的觀光效益，打造城市的盛典經濟。