男星潘瑋柏2020年宣布與圈外女友宣云結婚，宣云過去是「東方航空」的空姐，甜美氣質被陸媒誇是最美空姐，婚後宣云除了陪伴潘瑋柏，也不時低調曬出自己的生活狀態；近日她PO出姊妹聚會照片，其中居然有王心凌，還有小蜜桃姐姐（朱安禹），交友圈相當廣泛。

宣云近日在社群曬出聚餐照片，並配文「開心姐妹聚會」，照片中王心凌坐在中心位，露出甜美笑容，旁邊是嫁上海富商的小蜜桃姐姐，宣云站在兩人身後，左手微扶著王心凌的肩膀，關係看起來相當不錯，她也透露幾人相聚是為了捧場王心凌演唱會，直呼：「努力又自律的寶藏女孩會一直閃閃發光~去給心凌捧場囉，表演好棒！人也超美！太開心的一天~期待下次再聚」，貼文一出網友們表示：「王心凌狀態好好呀」、「王心凌居然保持這麼白」、「她真的還是好年輕呀」、「公主般的生活，羨慕」、「果然，美女都在一起玩」、「都好美呀」，有人猜兩人會認識是因為潘瑋柏，紛紛喊話「能不能回去告訴潘瑋柏該開演唱會了」、「轉告潘瑋柏，叫他趕快開演唱會」。

宣云低調不常露面，平時會經營自己創立的品牌店「VELOURA」，服裝價位不等，商品圖幾乎都是她當模特兒拍攝，宣云也透露維持好身材的祕訣是健身和減脂，拍影片分享減脂餐的做法，既可以控制熱量又可以滿足口腹之慾。