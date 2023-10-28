廢死聯盟等團體28日舉辦《後來的我們：鐵窗下的每一天》展覽及系列講座，複製死囚生活，提醒社會大眾死刑的危險性。28日有一份最新的網路民調針對「你支持廢除死刑嗎？」進行了調查，截至28日晚上，高達94%的網友反對廢除死刑。

《野電視94強》YouTube頻道28日針對「你支持廢除死刑嗎？」進行網路民調，截至28日晚上9點50分，共有2.6萬人投票，高達94%的網友反對廢除死刑；僅有6%的網友支持廢除死刑。

網友紛紛表示，「這個議題是社會一直討論的話題，我可以理解廢除死刑的倡議，但我認為在社會的配套措施（被害人家屬輔導、無期徒刑的規定、社會全體共識…等）未形成前，不宜貿然廢除死刑」、「我反對廢除死刑，但我更反對死刑不執行！」、「除了死刑，我還支持鞭刑」、「死刑是保護善良的最後一把公正刀」。

不過，也有網友認為，「先落實終生監禁且不得假釋出獄，再來談廢死」。