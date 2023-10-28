來自全縣各地變裝搞怪的親子與民眾近千人，將萬聖節活動現場擠得水洩不通。(于家麒攝)

金門「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動民眾各顯神通、發揮巧思精心裝扮。(于家麒攝)

金門「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動民眾各顯神通、發揮巧思精心裝扮。(于家麒攝)

金城鎮長李誠智(右)也精心打扮成知名動漫海賊王的「魯夫」，發送糖果給小朋友同樂。(于家麒攝)

萬聖節百鬼夜行，中國殭屍、西洋吸血鬼等滿街亂串，嗨翻整個後浦小鎮。(于家麒攝)

不少父母為實現孩子的願望，不惜「犧牲色相」打扮成孩子喜愛的人物，共度歡樂萬聖節。(于家麒攝)

「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動百鬼夜行，嗨翻整個後浦小鎮。(于家麒攝)

萬聖節雖然起源國外，但這幾年已經是許多大小朋友都期待的重要節日。(于家麒攝)

主辦單位特別安排小丑表演並發送糖果給小朋友，不給糖、就搗蛋。(于家麒攝)

壓軸的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，25組參賽者以走秀競賽方式，在伸展台上各顯神通。(于家麒攝)

西洋萬聖節即將到來，金門最大變裝派對「後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動今（28）日晚間在金城商圈熱鬧登場，來自全縣各地變裝搞怪的親子與民眾近千人將現場擠得水洩不通，鎮長李誠智也精心打扮成知名動漫海賊王的「魯夫」，與鎮代會主席郭永隆率領大小朋友們遊行同樂；活動還安排變裝走秀比賽、闖關遊戲等，讓參與民眾共度愉快的周末夜晚。

由金門縣政府指導、金城鎮公所主辦、金城鎮民代表會協辦的「2023後浦搞什麼鬼」萬聖節主題活動，內容包括「變裝踩街嘉年華」及「搞什麼鬼變裝走秀大賽」等系列活動，今晚在金城北鎮廟前廣場及後浦商圈熱鬧舉行。參加民眾依著遊行路線從中興路146巷出發，途經北門福德宮、模範街、莒光路、中興路，沿途除了鎮公所設置的糖果發放點外，許多商家也主動準備糖果發送，讓小朋友收穫滿滿。

金城鎮長李誠智表示，今年的萬聖節變裝遊行活動比起往年更加熱鬧，來自全縣各地的前來參加派對的民眾幾乎擠滿了整個商圈，人潮非常踴躍，這也顯示萬聖節雖然起源國外，但這幾年已經是許多大小朋友都期待的節日，尤其是變裝環節，小朋友與家長們各顯神通，展現創意，讓後浦萬聖節更加大放異彩。

這場萬聖節變裝遊行活動中，很多親子們各顯神通、發揮巧思裝扮，除了常見的白雪公主、小丑及動漫人物，還有的戴上紅假髮，穿上大紅圓點洋裝，扮作草間彌生，也有最近小女孩界為之瘋狂的庫洛米，各個精心打扮，別出心裁；而既然是萬聖節當然少不了應景的鬼怪裝扮，中國殭屍、西洋吸血鬼等滿街亂竄，百鬼夜行嗨翻整個後浦小鎮。

壓軸登場的「搞什麼鬼變裝走秀大賽」，25組參賽者則在遊行後返回現場，以走秀競賽方式，在伸展台上各顯神通，最終經評審選出前八名最佳主題變裝並給予獎勵，第一名為「蹦米香」奪下，抱回獎金1萬元；第二名由「辛普森家庭」贏得8千元獎金；第三名則為「許來許去」，獲得獎金7千元；其他四到八名分別為「金搞怪家族」獎金6千元、「CANDY黑與白」獎金5千元、「亮亮兄弟」獎金4千元、「富康破壞王」獎金3千元，以及「萬聖節稿什麼」獎金2千元。

金城鎮公所表示，舉辦萬聖節主題活動，除了讓小朋友感受西洋萬聖節的氣氛外，也有機會學習體會西洋文化，每年都造成轟動，也帶動商圈的商家能增加些許營收；今年還增加互動小遊戲，也有廠商免費贊助拍貼機，希望帶來不同驚喜陪大家歡度萬聖節。