臺灣企銀邀請新銳藝術家楊善淳，於該行「意象大稻埕」藝文空間舉辦「鏡映自然」創作個展，現場展出近20幅以夢境、神話、大自然為題的畫作，並藉由「塔羅」作為觀者欣賞畫作的指引，傳達對心靈成長、生態環境的觀察，用全新視野帶領觀眾進入空靈的想像空間，展現新世代鮮明的自我風格及豐沛創造力。

楊善淳出生於1999年，畢業於清華大學藝術與設計學系，從小深耕藝術領域並廣泛涉獵藝術學及心理學，且受到榮格心理學派影響，對神祕學展開探索，擅長解析塔羅圖像，作品融合相關概念，其神秘氛圍、抽象線條，混用壓克力、水彩媒材創作，層疊筆觸呈現豐富色彩變化，簡單卻強烈傳達對心靈世界的各種想像和情緒。

此次《鏡映自然》創作個展為楊善淳首場大型個展，過去以舉辦講座和參與聯展為主的楊善淳表示，面對廣大群眾及寬廣的藝文空間，對於設定作品調性是一大挑戰，卻也得到更多發揮空間，雖然無法時刻在展場導覽畫作，但她將展覽設定為一封「無聲的書信」，期望透過作品與觀者的靈魂對話。

臺灣企銀指出，楊善淳對圖像的觀察與詮釋，也提供觀者反思內心的機會，如此才華及創作力，是臺灣發展文化藝術的重要泉源。臺灣企銀未來也將全力扶植新銳藝術家、扎根美學種子，提供具潛力的青年人才展出平台及資源，實踐企業社會責任，為推廣藝文發展貢獻一份心力。

「鏡映自然-楊善淳創作個展」即日起至2024年1月5日止，每週一至週五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳(臺北市大同區塔城街30號)展出，例假日不開放。