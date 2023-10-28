《東南亞影響力聯盟》（SIA）創辦人黃齊元28日與越南河內和樂科學園區與「國家新創中心」（NIC） 及越南最大資金管理公司VinaCapital，簽署合作備忘錄，並宣布成立《東南亞半導體中心》 （Southeast-Asia Semiconductor Center，簡稱SSC）及《東南亞半導體學校》（Southeast-Asia Semiconductor School，簡稱SSS）。

其中，東南亞半導體中心SSC將積極促進台灣和越南半導體產業的研發合作計畫，透過技術、人才和產業之間的互動，將建構和促進越南半導體生態系統；東南亞半導體學校SSS則將提供與半導體相關的一系列人才訓練課程和工作坊，同時也要為越南優秀半導體人才及台灣的半導體企業架起橋樑。

黃齊元在越洋採訪中表示，「這次的合作，會為台灣及越南半導體產業合作創造巨大的價值！」能為台灣及越南帶來創新和繁榮，促進了地區半導體領域的跨境合作，並協助越南的半導體產業崛起。

28日的簽署儀式由越南總理范明正率領所有相關的部長親自見證，參與企業包括Google, Space X, Intel, Samsung 等，將透過技術、人才和產業之間的互動，建構和促進越南半導體生態系統。

由民間企業和多所學研機構2021年1月成立的《東南亞影響力聯盟》SIA，越南是第一個前進東南亞基地，至今已在越南數個產業協助生態系的建立，包括電動車、再生能源及半導體。黃齊元表示，未來會加重人才的培訓，不僅台灣因少子化而需要東南亞的人才，特別是越南的人才對接，東南亞半導體學校SSS就將是人培中心，未來也會在NIC成立新創育成加速器。

過去兩年《東南亞影響力聯盟》SIA已辦過多場台越交流活動，其中，9／27在河內舉辦「台越半導體高峰論壇」，整合台灣40多位產學研界共同參與，引起當地高度重視，所有河內相關政府部門主管參加，當時越方就希望未來能提升至更高層面。