侯友宜強調，對於政黨輪替，他一定說到做到拚到底。（袁庭堯攝）

漢子禿子燕子高雄大合體 侯友宜喊：政黨輪替拚到底！ @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦高雄首場萬人造勢大會，「漢子、禿子、燕子」再度大合體，侯友宜續打戰爭牌，強調「要客機，不要戰機」、「要上職場，不要上戰場」，並指大家期望藍白合，對於政黨輪替，他一定說到做到拚到底。

「我們要客機不要戰機，且要找到和平好時機。」侯友宜表示，他經常來高雄，這5年來一樣面臨人口嚴重流失、薪水低、能源與產業等問題，高雄又有軍事要塞，若遇到戰爭會非常危險，美國拜登政府把以色列、烏克蘭、台灣列入需要軍援的地方，台灣因地緣政治成為最危險的地方，先前也有民眾拜託他一定要當選，「讓獨子不上戰場，而是上職場」。

侯友宜指出，高雄有豬肉攤商跟他說「新潮流沒散，台灣了一半」，民進黨執政這幾年弊案連連，若當選總統，他就會成立新的特偵組除弊，且會一件件查清楚，要國家安全、也要公平正義，要帶回高雄光榮感，讓世界看到高雄。

侯友宜提到藍白合議題時表示，支持者們都期望藍白要站在一起，他一輩子參與過無數次槍戰都不怕，他是用生命在交朋友，只要有理就跟他拚，對於政黨輪替，他會用一樣的精神，且一定說到做到，贏回中華民國的平安，讓大家過好生活。