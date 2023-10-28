韓國實力派男演員李善均近期被爆出涉嫌吸毒，連帶與酒店小姐搞婚外情也曝光，為韓國演藝圈投下震撼彈，元配同樣是演員的田慧振聞訊後還一度嚇到快暈倒。李善均今（28）日在爆出涉毒後首次現身，到警局接受審問；怎料，李善均透過律師說會配合調查，但知情人士爆料，他進警局後便拒絕進行陳述，只能等1個月精密檢測結果出爐，才能定罪。

綜合韓媒報導，李善均涉嫌非法吸食大麻和鎮靜類的藥品，遭到仁川警察廳毒品犯罪調查科立案調查；李善均今日終於露面，一到警局就被追問，他則當眾鞠躬道歉，進入警局後1小時左右就踏出警局，自稱已交出手機，還說下次也會誠實接受調查，更再度向大眾致歉。

李善均被爆出涉毒後初次露面。（圖／摘自SBS News YouTube）

不過，有知情人士透露，李善均言行不一，在進入警局後被問及是否吸毒，他直接拒絕做出任何陳述，保持沉默，所以全程只花了約1小時10分鐘；而李善均簡易藥檢呈陰性，警方有再拿取他的頭髮和尿液送去進行更精密的檢測，大概要等1個月時間結果才出爐，到時就能得知他吸食毒品次數和種類。

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