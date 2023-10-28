隨著物價持續上漲，紅包的金額也跟著水漲船高，有多年沒參加喜宴的網友好奇詢問，過去他當主管時，部門員工結婚他已包到3開頭，而這幾年持續通膨，應該要包多少才適合；網友則認為，婚禮舉辦的餐廳等級很重要。

鄉民「anshley」昨（27）日在PTT女板表示，看到一篇新聞稱10年前左右，有人吃閨蜜喜宴卻只包1600元，但他約20多年前時，只是參加普通同事的婚禮就已包2000元，之後當上主管，部門員工婚禮他更是包到3字頭，也讓他相當好奇，現在的紅包水平到何種程度了。

網友則指出，婚禮辦在哪個地區很重要，說「南北行情差很多，1600-6000都有」、「看餐廳等級吧」、「北部現在幾乎一桌兩萬以上」、「看請在哪，地點不同桌錢差很多」、「現在一桌10人很多都兩萬起跳」。

其他人也分享「我六年前沒到包三千六」、「如果我內心覺得這位要包兩千以下，我會直接拒絕不去，反正一定只是淡淡之交，幹嘛去花2K吃飯呢」、「我自己會偷上餐廳網站查一桌婚宴大約的桌錢，然後再多加一點這樣」、「雙北包2開頭會被笑」、「說包一兩千的，應該沒去看過現在囍酒已經漲到多少了吧」。