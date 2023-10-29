民眾黨總統參選人柯文哲28日南下高雄參加媒體茶敘，談論到各界極為關注的「藍白合」議題，他表示，距離11月20日還有20多天，幕僚也有在談，對於他這種急重症外科醫師來說，20天真的很漫長，所以還有很多時間，請大家不用緊張。

柯文哲表示，以阿戰爭才打6天，現在距離11月20日還有22天，可以打4次以阿戰爭，或許大家不習慣，但急診外科醫師經常遇到緊急狀況，他覺得不用緊張。像以前大學聯考前的模擬考考好沒什麼作用，聯考考出好成績才實際，所以投票當天民調高就好了。

柯文哲說，選舉本來是各政黨各自努力，但他很相信數字，台灣有65％的人希望政黨輪替，為達到人民要求所以要政黨合作，因此會有戰略目標，先有戰略再來戰鬥，達成「贏得選舉政黨輪替」目標，因此他的目標是贏得選舉。

面對媒體問及民進黨立委趙天麟的桃色風波，柯文哲表示，趙天麟本來是下一屆高雄市長呼聲最高的人選之一，這印證一句話「棒打出頭鳥」，但這也是自己有把柄在人家手中，他自己應該反省一下，至於資料到底是誰給的？他也很疑惑。