週五（27）由於以色列軍隊對該地區的猛烈轟炸，整個加薩地區的網路連線完全被切斷。馬斯克（Elon Musk）宣布，SpaceX的衛星通信系統星鏈（Starlink）將會協助國際公認的加薩地區人道救援組織網路服務。

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

綜合孟加拉《商業標準報》（The Business Standard）以及《以色列時報》（Times of Israel）28報導，馬斯克在社群網路平台X上（前身為推特），回應了美國眾議員柯爾特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）的貼文，表示將會確保支援加薩地區人道救援組織以及其他國際組織星鏈網路服務。

柯爾特茲認為，切斷加薩地區的通信是「不可接受的」人道救援援助團體表示，在以色列對加薩地區進行的猛烈轟炸，和加劇的地面行動期間，電話和網際網路服務崩潰後，他們無法與加地區的團隊溝通。

巴勒斯坦紅新月會表示，在持續的空襲期間，「這一中斷影響了主要緊急電話號碼 101，並阻礙了救護車迅速抵達以援助傷者」。 「我們與加薩地區的行動室以及我們在那裡行動的所有團隊完全失去了聯繫，」

由馬斯克擁有的太空探索公司SpaceX所運營的星鏈，也在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不久部署在烏克蘭。這個網絡幫助越來越多的高科技士兵在其他通信手段無法使用的地區操作，對基輔來說是一個關鍵的戰場工具。

然而，馬斯克表示，他去年通過拒絕提供Starlink網際網路的訪問權，以阻止烏克蘭消滅俄羅斯黑海艦隊。