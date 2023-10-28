新北市1名鄭姓男子與林姓妻子結婚7年，鄭男某日下班回家意外撞見父親與妻子親吻，甚至頭靠肩膀在河濱公園散步，讓他心碎提出告訴。新北地院審理後，判鄭父應賠15萬元精神慰撫金。鄭父不服上訴，遭高院駁回，全案確定。

判決書指出，鄭男指控，2021年7月父親與林姓妻子在新北市的住處，父親明知林女是他的媳婦，是有配偶的人， 2人居然相擁、親吻；更在8月間河濱公園一起散步，過程中妻子頭還靠父親的肩上親密行走，逾越翁媳分際，嚴重破壞他的婚姻生活之圓滿安全及幸福，造成他精神上莫大痛苦。

審理中鄭父辯稱，他與媳婦是出於親情擁抱，無意間碰觸臉頰靠近嘴部位置，2人並未親吻；但鄭男提出對話紀錄，質問父親，「嘴對嘴幹嘛？幾次了？嘴對嘴喇舌擁抱在一起，對不對，我這樣講有錯嗎？我有唬爛嗎？我都親眼看到。」父親回，「2次，親嘴有抱一下沒有不承認，非常對不起你，我很自責。」林女則表示，「我跟你講真的不到一個月」。

法官審酌，鄭父明知林女為兒子的配偶、他的兒媳，仍與之發展不當交往關係，破壞鄭男婚姻生活圓滿安全，造成其精神上痛苦，事後與林女調解離婚，考量雙方經濟財務狀況，判鄭姓父親應賠15萬元精神慰撫金。案經上訴，遭高院駁回，全案確定。