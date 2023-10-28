通訊軟體「LINE」在台灣獲得用戶支持，已成為民眾普遍使用的應用程式，不過LINE近日發出新公告，宣布11.15.0以下的版本，將在11月起正式停用，而這也代表不到安卓5.1.1版及iOS11.4.1版以下的手機，除非能更新裝置的系統版本，否則將就此與LINE告別。

LINE官方宣布，LINE應用程式將於2023年11月1日，結束未滿11.15.0版本的支援服務，代表民眾若長久未更新，一直使用過舊的版本，11月起將無法使用手機版本的LINE。

此外，LINE 11.15.0以上的版本，對於安卓或是iPhone的系統都有一定的要求，這也代表若使用的手機過舊，很有可能就此無法再使用LINE了，提醒民眾儘早檢查。

安卓5.1.1版本以下的用戶，因無法升級至LINE 11.15.0以上版本，11月起將無法使用LINE。（圖／翻攝自LINE官網）

【安卓裝置版本需求】

安卓6.0版本以上的用戶，若希望使用LINE的服務，請更新LINE應用程式至11.15.0以上版本。

至於安卓5.1.1版本以下的用戶，由於無法升級至LINE 11.15.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式；若希望使用LINE的服務，請將Android作業系統更新至6.0以上版本。

iOS 11.4.1版本以下的用戶，因無法升級至LINE 11.15.0以上版本，11月起將無法使用LINE。（圖／翻攝自LINE官網）

【iOS裝置版本需求】

iOS 12.0版本以上的用戶，若希望使用LINE的服務，請更新LINE應用程式至11.15.0以上版本。

至於iOS 11.4.1版本以下的用戶，因無法升級至LINE 11.15.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式；若希望使用LINE的服務，請將iOS更新至12.0以上版本。