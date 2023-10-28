中天戶外節目《廟口開講》28日前進台南市新營區鎮南殿，針對民進黨近期爆出桃色風波，桃園市政府市政顧問、新黨副發言人游智彬踢爆內幕，「我歡迎鄭文燦來告我」，他揭發鄭文燦弊案時，鄭都批評他內心陰暗、為了選舉造勢，但是鄭文燦都沒有告過他，「鄭文燦不敢告我，因為我告他的都是有證據的」。

游智彬表示，民進黨的台灣價值就是唱「雙人枕頭」，陳致中找妮可大家都知道，剛剛被踢爆跟陸籍女子婚外情的趙天麟，黑歷史很多啊，當年謝長廷怎麼把吳敦義幹掉？謝長廷出了一卷緋聞錄音帶去栽贓吳敦義，害吳敦義落選，當時在謝長廷旁邊的就是趙天麟！趙天麟原來是台聯的，後來跑去民進黨，當了民進黨的中國事務部主任。

游智彬也嘲笑，趙天麟的色膽是不是很大啊？色慾薰心啊，民進黨有些人到大陸去，晚上不敢一個人睡覺，因為怕美女間諜會入侵，要跟司機一起睡才安心，因為這些人潔身自愛。

游也批評，蔡英文的國安團隊都在睡覺，民進黨的立委私通大陸的小三，結果國安會、國安局一點信息都沒有掌握，這樣的國安局就是睡覺的國安局，民進黨烏龍踅桌、胡作非為，蔡英文睜一隻眼閉一隻眼。

游智彬也將話鋒指向鄭文燦，說鄭文燦去澳門被週刊踢爆，他跟各位報告，鄭文燦有一個烏賊戰法，影片放出來明明就是鄭文燦，結果鄭文燦說影片經過剪接不是他，「欸！鄭文燦在桃園是人盡皆知啊！我們桃園人都知道！」

游智彬指出，抓人喊救人是鄭文燦一貫手法，用提告把自己爭議事件變成司法案件，因為司法過程曠日廢時，等到判決完選舉都選完了，鄭文燦就是用這種烏賊戰法來掩蓋自己的罪行。鄭文燦稱影片中的人不是他，民進黨拿30年前鄭文燦長得瘦瘦的照片，「2010年時鄭文燦因為喜歡喝酒已經胖得很臃腫了」，明明是10年前的照片，民進黨故意用烏賊戰術、用30年前的照片來欺騙社會！

游智彬還爆料，鄭文燦的影片被認證後其實他很緊張，賴清德也不敢幫鄭文燦護航，「我歡迎鄭文燦來告我，我在當桃園市政顧問揭發鄭文燦弊案，我每一槍打過去，鄭文燦的回應都是說我內心陰暗、為了選舉造勢，但是鄭文燦都沒有告過我，鄭文燦不敢告我，因為我告他的都是有證據的」。