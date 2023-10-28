針對藍白合所做的最新民調(製圖/中時新聞網)

2024總統大選，藍白合政黨協商延期到下週，民眾黨總統參選人柯文哲表示，政黨協商最後期限是11月20日。媒體人吳子嘉28日公布針對藍白合所做的最新民調，他指出，非綠非賴陣營有66％的人希望整合成功。

吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中公布針對藍白合所做的最新民調，他分析指出，針對「是否希望國民黨與民眾黨對大選與聯合政府的協商能整合成功（只問非賴支持者）」，有30.0％的人表示，很希望能整合成功、36.0％表示，還算希望整合成功、15.7％則表示不希望。也就是非綠非賴陣營有66％的人希望整合成功。

針對藍白合，媒體人張禹宣認為，國民黨目前先顧好自己的選情 ，該拚的就去拚，然後把這個門開著，但是也不用去跟民眾黨總統參選人柯文哲招手，問要不要來，在這過程中，如果柯文哲願意，那就跟他合；柯若不來，也不用在那邊請託。

張禹宣接著表示，基本上，就是冷處理，讓柯文哲自己去想，反正現在對他三催四請，他也是拖到最後一刻。柯文哲要看的是，最後一刻，兩人的民調加起來，有沒有辦法贏過民進黨總統參選人賴清德。

有關美麗島民調，依該網站調查說明如下：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

六、調查期程：自2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。因連續假期與颱風假等期間未進行調查致部分波次前後樣本無重疊，如第33波（8/30~9/1）與34波（9/5~7），第49波（9/25~27）與50波（10/2~4）與51波（10/11~13）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1470人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），本次調查的母群體參數是依內政部公布2023年9月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（達統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。

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