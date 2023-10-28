近日中部地區爆發「無卡分期」詐騙事件，老鼠會模式深入多所大學，其中逢甲大學淪為「重災區」，超過百名學生受害，不少人傻眼「念到大學還會被騙」，探討2大上當原因，包括「貪小便宜」、「未出社會」。

逢甲、東海、嶺東、靜宜等大學成為老鼠會詐騙天堂，學生遭誆稱簽約無卡分期購買手機，即可現賺5000元，介紹一個人再賺3000元，學生就這樣一個拉一個，直到收到分期催繳通知才驚覺自己上當。

事件再PTT、Dcard都引起討論，不少網友直問「都念到大學了，怎麼還會上當？」，更有鄉民分析，詐騙手法看似新奇，其實就類似最原始的賣手機退傭金，或是詐騙集團給了第一期的甜頭後直接閃人，「聽到投報率那麼高的計畫都不覺得奇怪嗎？」

許多人都認為出在2大原因，包括還沒出社會、貪小便宜，「看到現拿5000就暈了」、「還沒出社會，沒有歷練」、「單純貪財啦，跟學歷無關，一堆高學歷的還不是被騙」、「這麼好賺自己留著賺就好了幹嘛要分享，多天真才會信」、「說到底就是貪小便宜和僥倖心態，大家都覺得不會是自己」。

但也有人緩頰：「看了一下新聞，很多人是因為信任好友吧」、「被學長姐害慘了」、「很多人講的頭頭是道，自己遇到又是另一回事」。