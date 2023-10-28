中興大學創校104週年，10月28日舉辦校慶慶祝大會暨第27屆傑出校友表揚，臺中市市長盧秀燕特地蒞臨祝賀。今年興大共遴選出9位傑出校友，涵蓋學術研究、企業經營、公共服務、藝術文化四大領域。

本屆傑出校友當選名單為清華大學講座教授廖文峰（化學系70年畢）、臺灣大學農藝學系特聘教授盧虎生（農藝學系69年畢）、吉嘉電子董事長宋英銓（EMBA 97年畢）、燿華電子董事柯文生（機械工程學系76年畢）、永䥶集團執行長郭晉宏（EMBA 109年畢）、台灣彩光科技共同創辦人張永朋（電機工程學系博士111年畢）、逢甲大學校長王葳（農業經濟學系博士82年畢）、中興大學中國文學系兼任教授陳欽忠（中國文學系69年畢）、華語地區獨立創意人鄭以萍（昆蟲學系71年畢）。

興大校長詹富智致詞表示，校友是興大最重要的後盾，18萬名的校友，不僅遍布全球，更在各領域都可看見他們的勤奮耕耘與豐碩累積，誠摯賀喜本屆傑出校友，他們的專業、熱忱與堅持，完全展現中興人最可貴的特質。也要特別感謝各界長期在產學合作、硬體建設、跨域研究、學生獎助等領域的協助，校友與社會各界的支持，是興大校務發展的重要力量。

盧秀燕市長致詞時表示，興大與臺中市政府長期以來有非常多的合作，市府內許多優秀的公務同仁都是興大校友，興大對於臺中市的發展與建設，從各委員會到委託案等面向，給予市府相當多的協助。今天特別出席校慶大會，即是表達對於詹富智校長帶領的新校務團隊給予支持，未來包含校本部、復興校區的發展與相關合作，臺中市政府一定會全力以赴，成為學校最有利的後盾。

會中同時頒發捐資興學獎牌，感謝捐贈百萬以上企業及校友，受獎代表為：正瀚生技黃卓君總經理、興大校友總會莊嘉郁理事長、童綜合醫院張祐剛副主任、鋒明臺灣分公司張麗環財務長、興大玉山學者杜武青教授、榮興醫學發展基金會吳杰亮執行長、瑞士銀行臺中分行楊琇惠執行副總裁、會計系69級陸慧君女士、地天泰農業生技楊秋忠董事長、行可利興業林萬年董事長。