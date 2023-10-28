永康區中華二路發生集合式住宅火警，一名6旬男子被發現時已無生命。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區中華二路一處出租套房28日晚間10點多驚傳火警，台南市消防局獲報3樓有火煙竄出，有民眾受困其中，警消趕到現場救火，陸續救出2人，1名46歲男子全身多處燒燙傷，預防性送醫，1名60歲男子被發現時已OHCA，全身80％燒燙傷，至於確切起火原因仍待進一步調查釐清。

台南市消防局指出，晚間10點17分接獲永康區中華二路283巷一處住宅火警，3樓有火煙竄出，已知火場有人受困，勤務中心派遣復興等分隊共出動36車66人馳援，抵達現場時，只見烈焰不斷從屋內往外竄，警消人員趕忙出水控制火勢，10點34分控制火勢，期間陸續救出2名受困住戶，不過，其中一名6旬男子被發現時已經沒有生命跡象，2人都被送往永康奇美醫院。

警消指出，火災現場為出租套房，其中一間套房先起火，延燒到另一間。2間套房共計燃燒30平方公尺，現場均未裝設住警器，起火原因仍待調查。