台中1名劉姓女房仲，因帶一名蔡姓老闆看房，竟和對方發生婚外情，從一開始的帶看房屋演變成天天約會，且後來都很晚回家，引來同事及鄰居的閒話。人夫察覺有異，查看妻子的LINE對話，發現她和蔡男的鹹濕對話，包括「我摸你咪咪，親你咪咪舒服不」等語，怒告求償300萬元。

判決書指出，人夫主張，被告因房屋買賣的關係，認識從事房屋仲介工作的妻子，被告利用其為客人、劉女為房屋仲介之地位優勢，加上被告為工廠之大老闆身分，從一開始的帶看房屋演變成天天約會，使同事及鄰居議論紛紛，2人甚至互傳鹹濕訊息，可見雙方確有不正當男女關係之往來，被告明知劉女為有配偶之人仍與有不正當關係往來，已侵害人夫之配偶權，要求蔡男賠償300萬元。

蔡男審理時表示，原告自承查看其劉女之通訊軟體LINE對話，然而該通訊軟體LINE對話係存在劉女之手機內，絕無可能讓第三人閱覽，原告以不正方法取得該通訊軟體LINE對話，無證據能力。縱認原告提出之通訊軟體LINE對話其取得為合法，然而該「我摸你咪咪，親你咪咪舒服不」乃玩笑話，侵害配偶權之程度顯然不高。

法官調查，除被告傳送之文字外，尚有劉女針對被告傳送之「誰摸你阿」、「被我摸舒服，被他摸不舒服吧！」，傳送回覆稱「就只有您」、「人家專業，不會亂摸，又不是您」等文字，觀諸文字對話脈絡，當屬被告與劉女就二人間曾發生之互動情形而為談論，已難認屬玩笑之詞。

法院審酌，觀諸LINE對話內容，足認被告與劉女確實曾發生身體上之親密接觸，而逾越普通朋友間一般社交行為往來，足以破壞原告婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，已侵害原告基於配偶關係之身分法益，且屬情節重大甚明。判處蔡男應賠償15萬元為適當。可上訴。