大陸網紅周揚青因和男星羅志祥交往多年而聞名，兩人交往9年本以為能修成正果，不料2020年周揚青在微博指控羅志祥劈腿、私生活混亂，導致羅志祥事業一度崩塌，近年他以男扮女裝「朱碧石」身分復出回歸舞台，透露與周揚青還是朋友，是逢年過節會問候的關係，周揚青今日曬出萬聖節造型，火辣狀態收穫網友稱讚。

周揚青今（28）日更新小紅書分享萬聖節穿搭，寫下「又是一年萬聖節」，今年她穿著紅色低領小洋裝，搭配同色翅膀，鎖骨處刻意抹上血跡，像是吃人的惡魔，有幾張她坐在地上，俯拍視角記錄了她的火辣身材。網友看到後表示：「啊啊啊美死了」、「太美了」、「好漂亮啊」、「好辣」、「好棒好獨特的造型」。過去萬聖節周揚青都會特別打扮，去年她打扮成DC漫畫《蝙蝠俠》系列角色貓女，前年她打扮成反派哈莉奎茵，十分用心過節。

網美周揚青今年萬聖節仍變裝參與。（圖／周揚青小紅書）

周揚青曾參加真人秀節目《這樣的你》，表示自己容易相信別人，被問到單純對別人好卻被辜負是否會痛苦，周揚青承認會想，但不至於特別痛苦：「但是就會很不解，就覺得我這麼好的女孩子，當代社會很難找到的一個真愛至上的人，為什麼會被辜負？」她自認是戀愛腦，在感情中會付出一切，盡可能和對方相處，但身邊朋友勸付出太多反而讓另一半不夠珍惜。她認為愛情是人生中最差的一項，沒有很順，雖然經歷了愛情失敗，但是還是對愛情充滿憧憬與嚮往，至於與羅志祥的感情早就翻篇了，不過周揚青坦露自己看似瀟灑，卻很念舊情。