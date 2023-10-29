44歲國際影后章子怡本周拋出震撼彈，宣布和音樂人老公汪峰的8年婚姻告終，章子怡過去敢愛敢恨，曾和富三代霍啟山、最帥主播撒貝寧等人交往，有人說她像《臥虎藏龍》裡的玉嬌龍，但也有人說她和《一代宗師》的宮二有許多共同點，但關於她在圈內的人緣一直有不少傳聞，2013年她來台灣參加金馬獎，和另一位國際影后張曼玉的互動，被指早結怨多年。

當年章子怡以《一代宗師》狠掃許多國際獎項，入圍金馬影后的她也被視為勝券在握，當年由天王劉德華和影后張曼玉負責頒發影后獎項，當喊出章子怡得獎請她上台後，張曼玉先是禮貌地擁抱了章子怡，劉德華將獎座遞給張曼玉，示意要她將獎頒給章子怡，張曼玉不肯，並退後拒絕，尷尬了快7、8秒後，劉德華便上前解圍親自把獎給張子怡。

張曼玉當年在台上拒絕頒獎給章子怡。（圖／中時資料照片）

這段畫面直播流出後，引發外界熱烈討論，有人猜測張曼玉和章子怡都是王家衛愛將，因此有心結；還有人挖出當年兩人合作電影《英雄》，因私下爭奪剪輯後預告戲份，導致兩人不和至今；另有一說法是張曼玉當年已經是天后地位時，對章子怡要求加戲、加台詞的行為不能理解，之後便拒絕合作。

劉德華擁抱恭賀新科影后章子怡（右），張曼玉卻已轉身離開。（圖／中時資料照片）

而對此，劉德華後來在官網解釋，本來兩人說好由劉德華頒獎，忽然臨時提議問張曼玉要不要頒獎，張曼玉謙虛不肯，才會在台上有這段插曲，跟心結無關。引來網友回應：「我也覺得張頒給章會很讚，張拿了那麼多座是個經典」、「我覺得張曼玉只是覺得，劉德華是所有女性心中的偶像，帥哥頒給美女畫面會很好看」、「離開舞台時張曼玉好像也不太甩章子怡」、「張曼玉什麼大風大浪沒見過，真不合也不會表現出來吧」。